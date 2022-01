Turisme de residus, o anar a llençar la brossa al poble del costat

La gestió delsamb el formatés cada cop més comuna als pobles i barris catalans. S'eliminen els contenidors dels carrers i es recullen els residus a la porta dels habitatges: cada dia se'n recull un tipus diferent.Alguns veïns, però, opten per esquivar la llei i fanÉs a dir, van aque sí que té contenidors escampats per la ciutat. Un dels municipis afectats és, al, que reben les deixalles dels veïns de, on fa tres mesos que tenen instal·lat el sistema de porta a porta.Per fer front a aquesta mala pràctica que envaeix i desborda els contenidors municipals,amb sancions que podran ascendir. I és que segons l'alcalde del municipi, Joan Pons, hi ha una zona de contenidors de la ciutat que abans només s'omplien fins a la meitat i ara es desborden tots els dies.El perquè d'escapar al sistema de porta a porta és senzill:Una decisió que afecta el municipi que ho rep, ja que el rebuig és la fracció més cara de gestionar, i també la més contaminant.

