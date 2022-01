Més males notícies al Barça: Ansu Fati podria perdre's tota la temporada

Les males notícies alno semblen tenir aturador. El club hauria recomanat apassar pel quiròfan després de la lesió contra l'Athletic Club , en el partit ded'aquest dijous que va implicar l'eliminació dels blaugranes de la competició. Segons explica TV3, l'operació es produiria asi el jugador acaba donant el vistiplau.La jove promesa blaugrana va ser substituït en lade l'eliminatòria, en la que havia entrat com a suplent minuts després de la mitja part. Segons han comunicat els serveis mèdics del club, Fati hauria patit una recaiguda de la lesió aldelde la cuixa esquerra, la mateixa que ja va patir al novembre.En el comunicat, el club també detallava que en els pròxims dies es determinaria el tractament a seguir, sense especificar el període previst de baixa. En cas que el davanter culer decidís seguir les recomanacions del Barça i passar per, estaria entre, i, per tant, es perdria tot el que resta de temporada.

