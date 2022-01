Un asteroide de 43 metres passarà prop de la Terra al febrer

Un asteroide descobert fa pocs dies s'aproparà a laa principis del mes de febrer. Sensede col·lisió, segons expliquen els experts, es tracta d'un cos de. Comparat amb una mesura més coneguda, es tracta aproximadament de la meitat d'unSegons les previsions, l'apropament màxim serà el. Va ser detectat per primer cop el primer dia de 2022 des d'un observatori de lai posteriorment el Centre de Planetes Menors de lava confirmar-ne l'existència, al que va batejar com a. Això significa que és el primer asteroide pròxim a la Terra que es descobreix aquest any. Des de llavors, els astrònoms l'han seguit de ben a prop i no han detectatcontra el nostre planeta.Precisament al novembre, la NASA va posar en marxa una missió sense precedents a la història de la humanitat. L'entitat espacial delsva llançar amb èxit una nau que xocarà de manera deliberada -d'aquí a uns mesos- contra un asteroide per desviar-lo de la seva òrbita i així evitar que col·lisioni contra la Terra. Que ningú s'espanti. Es tracta de la primera missió, però també de prova, ja que la NASA té la intenció de provar la tecnologia que permetria defensar el planeta d'una situació similar.

