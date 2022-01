Chomsky i la seducció per la Catalunya anarquista

Amb només onze anys,seguia amb passió la. En especial, els esdeveniments a Catalunya, on el juliol del 1936 s'havia esclafat l'aixecament militar i havia esclatat una revolució abanderada per la, lai el moviment llibertari. Als seus, el lingüista continua sent un dels referents de la intel·lectualitat d'esquerres i l'editorialacaba de publicar Sobre l'anarquisme, un conjunt d'assajos de Chomsky que permeten conèixer el seu vincle amb la història cenetista.El volum inclou una entrevista de fa anys feta per, un historiador de la Universitat de Berkeley, en la qual Chomsky dona molts detalls dels seus orígens. Hi explica lai com ell, nascut a Filadèlfia, es va formar al costat d'un oncle seu que regentava un quiosc aper on passaven molts emigrats i que es va convertir en una escola de carrer per ell. El primer escrit de Chomsky va ser precisament sobre laen mans franquistes, el gener del 1939.En el llibre hi ha un text titulat El cas espanyol, on el lingüista fa una crítica de bona part de la historiografia sobre la Guerra Civil espanyola. Es mostra dur amb tot un clàssic com, autor d'una de les obres canòniques sobre la República i la guerra. Jackson, un demòcrata liberal, no amaga le seves simpaties peri ataca el moviment anarquista pel seu radicalisme. Chomsky, en canvi, surt en defensa de la CNT i la FAI i elogia com en uns mesos, Catalunya va experimentar una transformació revolucionària, subratllant l'èxit de les col·lectivitzacions.Qualifica el govern dede "burgès" i carrega durament contra el paper jugat peli el, als qui considera "contrarevolucionaris", en línia amb els interessos de laEl pensador nord-americà nega la tesi que l'extremisme de l'fos una de les causes de la derrota de la República i apunta més aviat a la pèrdua d'impuls revolucionari com acausa del desànim entre la població.Chomsky defensa en el llibre lade l'anarquisme, que entén sobretot com una ideologia rebeca a l'autoritarisme i a tot poder establert fora de control. En l'ideari del lingüista no hi ha lloc per a cap simpatia envers el comunisme ortodox, la Unió Soviètica o els règims de l'anomenat socialisme real. El rebuig envers elno l'ha fet mai simpatitzar amb els sistemes d'arrel estalinista.És molt possible que en el fons del pensament de Chomsky hi hagi molt d'unhostil a tot tipus de dirigisme i centralització del poder. El seu anarquisme és vigilant i alhora pragmàtic, el que l'ha dut a considerar un mal menor l'opció perenfront el que veu com unaen el seu país. Com bona part dels pensadors anarquistes, per ell la llibertat és un dels grans valors que no s'han de deixar a la dreta.

