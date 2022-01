Un avió gira cua enmig de l'Atlàntic per una passatgera que no es volia posar mascareta

Altres notícies que et poden interessar

Und'American Airlines que volava de Miami a Londres va fera mig camí aquest dijous, després que una passatgera es negués a usar la, d'obligat ús per la situació d'alerta sanitària generada per la pandèmia del coronavirus, segons va indicar el dijous la companyia aèria en un comunicat.El vol que transportava 129 passatgers i 14 membres de la tripulació, i va ser rebut al seu retorn, a Florida, per la policia de Miami, que va escortar la passatgera sense incidents. American Airlines, per la seva banda, va precisar que la clienta implicada en aquest incident va ser posada en la "llista interna de rebuig" de la companyia, que realitzarà una investigació sobre l'incident.L'organisme de regulació de l'aviació civil, l'Administració Federal d'Aviació, va declarar el gener de 2021 una política de tolerància zero cap als passatgers que refusessin portar màscara. El personal de bord ha reportat un nombre important de casos de violència verbal o física de part dels viatgers *inconformes amb la mesura.​​​​​​​​​

