New Balance tanca les botigues i deixa penjats els consumidors

Les 22 botigues dea Espanya i Portugal van tancar de forma sobtada fa unes setmanes, una decisió que ha deixat al carrer 250 persones i ha deixat problemes en forma de vals, descomptes, tiquets regal i canvis sense efectuar, segons informa Consumidor Global."Vaig fer una devolució en botiga per error de talla, però no tenien les que buscava. No em van voler retornar els diners. Em van fer un val. No obstant això, dies després desapareixen les botigues. El val ja no val. New Balance em roba 110 euros i es neteja les mans. Això és molt fort", explica un afectat a Twitter.Segons el mitjà, la resposta d'un dels operadors del servei d'atenció al client de la marca als clients afectats és que venguin a Wallapop els productes que no vulguin. Les botigues de l'empresa no estaven explotades directament per la companyia sinó per Experience Store, un acord de llicència que finalitzava el 31 de desembre de 2021 i que no s'anava a renovar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor