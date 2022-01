No se puede ser más padre que Hristo Stoichkov. pic.twitter.com/fbDfoQxxox — Iniestazo (@INIE8TAZO) January 21, 2022

La polèmica pel cas Dembélé no s'atura. Ara ha estat l'exjugador del, qui ha esbroncat el davanter francès amb un missatge molt clar: "Mai has entès el que és". En declaracions a l'emissora llatinoamericana TUDN, el búlgar ha recordat les pobres estadístiques del que encara és futbolista culer: "En quatre anys, 20 partits complets, 108 partits lesionats, 18 goles, 16 assistències, i tot per 140 milions d'euros més variables".Seguidament, Stoichkov ha recordat com es va adaptar ell a Barcelona i alper criticar la manca de voluntat de Dembélé per a fer el mateix: "Jo em vaig implicar com a estranger per saber que era Barcelona. Sabia de l'època de, de, de, de, de, d'... i tu mai vas entendre que era Barcelona".Referint-se directament al francès, la llegenda del Barça afegeix: "Si no vols estar al Barça, almenys no taquis, deixa latirada, i dona les gràcies per haver estat quatre anys enganyant a la gent". També, amb paraules cap a, referint-se que el president li ha d'obrir la porta "a la gent que no sàpiga que és vestir aquests" i al tècnic terrassenc aplaudint que hagi apartat "qui no respecti" un club amb

