i prop deinterceptats arran de dos actuacions policials esta setmana després de les descàrregues efectuades per narcotraficants a la platja de Riumar, al delta de l'Ebre., la Guàrdia Civil, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, va interceptarque haurien participat en les tasques. Este dijous a la matinada, d'altra banda, laque es va donar a la fuga per la carretera de Riumar. El conductor va ser detingut per la policia local. Els traficants haurien intentat aprofitar la lluna plena d'estos dies per entrar haixix per la costa del Delta.El primer operatiu policial es va activara la matinada, després de rebre algunes informacions que apuntaven a un possible desembarcament d'haixix a les costes del Delta de l'Ebre. La Guàrdia Civil va activar un dispositiu de vigilància amb agents de recerca especialitzats en lluita contra el narcotràfic, amb el suport de mitjans tecnològics de què disposa el SIVE () a la província de Tarragona per al control i vigilància del trànsit marítim.Gràcies a este dispositiuque transportava la droga cap a platja. Els fardells,en 60 unitats d'uns 40kg de pes, van ser descarregats a Riumar. Peròa gran velocitat. Unitats del Servei Marítim de la Guàrdia Civil van rastrejar sense èxit la costa.En el moment del transbord de la droga un vehicle policial deen servei rutinari va advertir de moviments sospitosos, per la qual cosa van donar avís a altres patrulles que també es van desplaçar al lloc.Tots dos cossos policials van articular els procediments de col·laboració i coordinació establerts a Catalunya, de manera que laUnes hores més tard, els agents dels Mossos d’Esquadra van localitzar(un de nacionalitat espanyola i un altre de nacionalitat marroquina) presumptament vinculats amb el desembarcament de l'haixix. Els individusper a la instrucció de diligències. Després de ser escoltats en declaració, van ser posats a disposició del Jutjat d'Instrucció núm. 3 en funcions de Guàrdia de Tortosa.La Policia Judicial de la Guàrdia Civil ha obert una investigació per identificar les altres persones que van participar en el desembarcament.A més dels fardells d'haixix, s'han intervingut 44 bidons de combustible, amb un total de 880 litres.

