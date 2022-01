Educació notificarà que ha rebut l'ordre del TSJC sobre el 25% de castellà però defensa que «no canvia res»

Aragonès exigeix "no polititzar l'educació"

El conseller d'Educació,, ha afirmat que el decret del TSJC que declara ferma la sentència del 25% del castellà " no canvia res". En declaracions als mitjans des de Badalona, ha afirmat que sabien que això passaria i que està "dins del procediment" iniciat arran la decisió del Tribunal Suprem al novembre.Eló notificarà ara que ha rebut el decret del TSJC i Cambray ha explicat que el proper pas seria que se'ls comuniqués que comença un període, entenen que de dos mesos, per executar la decisió. Un cop esgotat, ha dit que respondran el que calgui, sense concretar més. El conseller ha tornat a lamentar la judicialització i ha defensat el model d'"èxit" de l'escola catalana.El(TSJC) ha aclarit que la Generalitat té dos mesos per complir la sentència del 25% de castellà a les escoles. El tribunal ha declarat ferma la resolució judicial del 16 de desembre del 2020 després que el Tribunal Suprem rebutgés el recurs que havia presentat Educació.Ara el Governper notificar que ha rebut aquesta nova resolució i dir què farà per executar-la. Passats els dos mesos a partir de la comunicació de la sentència, qualsevol de les parts i persones afectades pot instar a l'execució forçosa. Aquest procediment neix d'un recurs presentat pel Ministeri d'Educació del govern del PP l'any 2015.Davant d'això, Cambray ha insistit que lad'aquest divendres no ha de suposar cap canvi als centres educatius. Ha valorat que el que està passant és que està continuant el procediment judicial que ja esperaven.A més, ha defensat que s'està donant compliment a la(LEC) i ha insistit que el model d'immersió lingüística garanteix que els alumnes que acaben l'etapa obligatòria assoleixen competències tant en català com en castellà. Un cop més, ha reivindicat que l'aprenentatge de llengües "no va de percentatges".El president de la Generalitat,, ha reaccionat a Twitter després que el TSJC hagi declarat ferma la resolució sobre el castellà a l'escola. "El català no es toca i l'escola catalana, tampoc. Prou d'atacs a la llengua, a l'ensenyament i al país sencer. No permetrem que es posi en risc la cohesió social. Estem treballant en el desplegament normatiu per refermar el model d'escola catalana. Prou de polititzar l'educació", ha escrit Aragonès.ha fet una crida a defensar el model d'escola catalana i ha demanat que "s'ignori" la sentència. "Cal que es protegeixi el professorat, l'alumnat i es garanteixi la cohesió social", ha dit l'entitat. El seu president,, ha remarcat que "no es pot acatar una sentència que ataca l'escola, la llengua i la convivència", i ha demanat blindar "un consens bàsic, exemple de cohesió i orgull de país".La portaveu nacional del sindicat(IAC),, ha demanat "no acatar" la sentència del 25%. En declaracions a l'ACN, Segura insta el Govern a convocar una cimera d'urgència per "acordar una estratègia i fer força unitària" davant una sentència que, adverteix, respon "a criteris ideològics i no pedagògics". També demana al Departament d'Educació i a la Generalitat que "es responsabilitzi de les decisions que es prenguin" i "defensi el professorat, personal de centres i tota la comunitat educativa perquè no quedi desemparada si no es compleix la resolució judicial".

