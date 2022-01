Boye avisa que el cas de l'escó de Puigdemont tindrà un «efecte dòmino»

L'advocatha assegurat que surt "molt content" i "tranquil" de la vista alque examina el recurs dels eurodiputats de Juntscontra el vet inicial deladmetre'ls com a membres de la cambra just després de lesPreguntat sobre quina repercussió podria tenir l'eventual sentència del TGUE sobre les altres causes judicials, com les prejudicials per les euroordres o el recurs per la immunitat, Boye ha dit:En declaracions als mitjans, l'advocat ha acusat Antonio Tajani, president de l'Eurocambra en aquell moment, d'haver impedit l'entrada dels eurodiputats de Junts per motius "polítics"."Quan no hi ha una explicació jurídica, només pot haver-hi una explicació política", ha recriminat Boye, recordant que Tajani va ordenar un informe intern abans de les eleccions per analitzar si Puigdemont podia ser candidat. Boye ha vist als jutges del TGUE "molt instruïts" sobre el: "L'interrogatori ha estat molt precís i concret". També "molt assertiu sobre cap a on van les coses", ha assegurat el lletrat.El Parlament Europeu ha admès davant el TGUE que es va trobar en “una situació difícil” després que Puigdemont i Comín guanyessin les eleccions, però ha defensat que en aquell moment no els podia admetre com a membres de la cambra perquè no apareixien a laenviada per", ha dit Niklas Göerlitz, lletrat de l’Eurocambra en la vista judicial celebrada aquest divendres a Luxemburg. Per la seva banda, l’advocada de l’estat espanyol davant la UE, Andrea Gavela, ha demanat que es desestimi el recurs perquè “ja s’han reparat els danys” causats a Puigdemont i Comín.

