El Parlament Europeu admet que estava en una situació «difícil» però defensa el seu veto inicial a Puigdemont

El cas del 2019

Elha admès davant el(TGUE) que es va trobar en “una situació difícil” després que els candidats de Juntsguanyessin les eleccions europees, però ha defensat que en aquell moment no els podia admetre com a membres de la cambra perquè no apareixien a la llista oficial enviada per Espanya."No tenia alternativa", ha dit, lletrat de l’Eurocambra en la vista judicial celebrada aquest divendres a Luxemburg. Per la seva banda, l’advocada de l’estat espanyol davant la UE,, ha demanat que es desestimi el recurs perquè “ja s’han reparat els danys” causats a Puigdemont i Comín.Per contra,, advocat de Puigdemont i Comín, ha denunciat que els seus clients van patir una “discriminació” per no poder ocupar l’escó des de l’inici. També s’ha queixat per les presumptes irregularitats en el procés d’acreditació dels europarlamentaris. “El Parlament Europeu no ha respectat els resultats electorals. La vista ha començat a dos quarts de deu del matí, però el TGUE ha fet una pausa a mig matí. L’audiència es reprendrà a dos quarts de dotze i els jutges continuaran fent preguntes a les parts sobre el cas.El TGUE, tribunal de primera instància a, examina el recurs dels dos eurodiputats de Junts pel veto inicial del Parlament Europeu a reconèixer el seu escó just després de les eleccions europees del 2019. Puigdemont i Comín no han estat presents aquest dijous a la sala perquè els seus advocats no veien "convenient".Puigdemont, Comin i Ponsatí es van presentar a les eleccions europees del maig del 2019 encapçalant la llista deJunts. La formació va guanyar els comicis a Catalunya i li pertocaven, en aquell moment, dos escons. La(JEC) va incloure Puigdemont i Comín en la llista de candidats electes, però la legislació espanyola exigeix el jurament de la Constitució per prendre possessió del càrrec. Cap dels dos ho va fer, així que en la llista definitiva no apareixien ni Puigdemont ni Comín. Tampoc Oriol Junqueras, a qui el Suprem no va deixar sortir de la presó preventiva per jurar la carta magna.El llavors president de l’Eurocambra,, no els va reconèixer com a eurodiputats a l'espera que els tribunals resolguessin la controvèrsia. Puigdemont i Comín no van ocupar l'escó fins que el difunt president de la cambraels va admetre arran de la sentència sobre la immunitat de Junqueras, on s’estableix que la condició d'eurodiputat s'obté únicament per l'elecció a les urnes.Tot i que ara ja són eurodiputats, Puigdemont i Comín mantenen la demanda contra la cambra per no haver-los reconegut des del principi i haver fet cas a la llista de la JEC. No només protesten per l'escó. També per presumptes irregularitats de Tajani a l’hora de concedir les

