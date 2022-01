Vic fa el buit a Ciutadans: mitja hora de carpa i irrellevància total

Provocadors!....

Per Samurai el 21 de gener de 2022 a les 15:02

Menos mal que C's. Fachas es un partido en extinción...... Vergonzoso es que nuestros PRESOS POLITICOS fueran prisión o al exilio, gracias a los fascistas españoles. Hemos de tener en cuenta, que todo aquello que nosotros interpretamos como una muestra de "civilización o evolución", los fascistas lo interpretan como una muestra de debilidad que justifica la extinción de quién la expresa. Por ejemplo, cuando se genera un conflicto de cualquier tipo, los catalanes, de forma natural lo primero que nos viene a la cabeza es: "Sentémonos, hablemos y miremos de entendernos, para encontrar una solución satisfactoria para todos". Esta actitud, en la mente de un fascista español, se interpreta como una muestra de debilidad. Cuando ven que alguien quiere hablar, negociar o dialogar para solucionar un problema o un desacuerdo, lo primero que piensan es: "Quiere hablar porqué tiene miedo y no tiene coraje para imponer su voluntad por la fuerza". Ellos el diálogo lo ven como una muestra de impotencia o como un paso previo a la claudicación. Sólo se sentaran a hablar, dialogar o negociar contigo, si los has derrotado y sometido por la fuerza y, por lo tanto, no les queda otro remedio. Entonces, si es necesario, te lamerán los pies y se humillarán sin ninguna clase de dignidad, para "poder sobrevivir". De la misma forma, si llegas a derrotarlos o a tenerlos sometidos y dominados y "les perdonas la vida" (metafóricamente) o los tratas de igual a igual, con respeto y generosidad, interpretarán que estas siendo débil con ellos, pensaran que "no tienes co..nes" y cuando te descuides (nunca de cara, siempre a traición), te saltarán al cuello y te morderán. Y esto se debe al hecho de que en su cerebro con programación fascista, solo existe la dicotomía victoria-derrota, dominio-sumisión, y todo lo interpretan en estos términos. A la m. con la Injusticia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos, vergüenza de Europa. Si me pegan, me divorcio ...... Catalunya is not Spain !!*!!