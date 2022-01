Lacontra l'alcaldessa de Barcelona,, per suposades irregularitats en la concessió de subvencions ha estat qualificada de "caòtica, desordenada, infundada" pel regidor de Drets i Ciutadania, Marc Serra. La Fiscalia ja va investigar l'any passat les mateixes subvencions a entitats com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) o l'Observatori DESC i va concloure que no hi havia cap indici de delicte.En una roda de premsa convocada aquest divendres, Serra ha remarcat que la denúncia reprodueix "fragments idèntics" de la denúncia desestimada, que va presentar l'entitat Abogados Catalanes por la Constitución. "No aporta proves i fins i tot aporta notícies d'un mitjà que ha estat condemnat per publicar notícies falses sobre l'alcaldessa i l'Ajuntament, Metrópoli Abierta i Crónica Global", ha explicat.L'advocat que defensarà Colau, Àlex Solà, ha titllat de "mala fe processal" que es denunciïn uns fets en què la Fiscalia ja va concloure que no hi havia cap delicte. "La justícia ha actuat amb normalitat, i ha actuat d'ofici admetent a tràmit uns fets que si fossin cert serien delictius, però no són certs", ha apuntat.Serra ha garantit una actitud dei amb la Fiscalia per clarificar qualsevol "malentès" que pugui haver-hi hagut. "Si el jutge considera que s'ha d'anar a declarar, sigui l'alcaldessa o qualsevol regidor, hi anirà, per resoldre aquest malentès", ha incidit. El regidor s'ha preguntat per què se cita l'alcaldessa com a querellada i els altres regidors del govern municipal hauran de comparèixer com a testimonis, quan les decisions qüestionades es van prendre "de forma col·legiada". Això apunta, ha assegurat, a una "intencionalitat política de persecució contra l'alcaldessa" per perjudicar la seva "reputació".En les últimes hores s'ha especulat sobre siestà darrere de la denúncia que portarà Colau a declarar. Sobre aquest tema, el regidor ha assegurat que "no es coneix -cap- activitat" més de l'associació que denunciar "qualsevol administració que vulgui obrir el debat sobre l'aigua i la seva gestió". En aquest sentit, ha recordat que la mateixa entitat va querellar-se contra l'ajuntament de Valladolid i va intentar impugnar la consulta sobre la municipalització de l'aigua.L'entitat querellant va impugnar per "revelació de secrets" l'ús del padró municipal en la votació que va convocar per l'Ajuntament de Barcelona, entre altres qüestions, sobre la. Aquesta i altres denúncies van dur el TSJC a tombar el reglament de la consulta i van impedir que es consultés els veïns.Entrant al fons de la denúncia, el regidor ha qüestionat que es posin en dubte lesen defensa del dret a l'habitatge com l'Observatori DESC o la PAH, quan es van concedir seguint els mateixos procediments que les concedides a altres entitats, com ara Càritas.

