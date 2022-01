L'última festa de jubilació al Parlament

Després d’un dia de reunions, entrevistes, del manifest a Palau i del comiat d’una treballadora del @parlamentcat en la seva jubilació; manifestació del #25N per a l'erradicació de la violència contra les dones al P. de Gràcia i concentració 'Tornem a les places. Independència'. pic.twitter.com/Bgjp73M18p — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) November 25, 2021

La presidenta del Parlament,, tenia un dinar previst fora de la cambra el 25 de novembre passat. Però quan es preparava per marxar, acompanyada per dos col·laboradors, va tenia constància que hi havia unaals despatxos dels serveis jurídics. I s'hi va acostar. Esla funcionària, li van fer saber. El que no coneixia en aquell moment Borràs és que Riambau era l'última treballadora del Parlament que s'havia acollit al règim de-que permetia continuar cobrant el sou de funcionària sense haver de treballar-, una concessió signada per la nova secretària general de la cambra,A l'hi havia companys de feina de la secretària de serveis jurídics. No hi consta la participació de càrrecs electes ni tampoc de representants de la mesa. Fonts oficials de la presidència de la cambra puntualitzen que Borràs només hi va fer acte de presència de forma "" i que va tenir coneixement del comiat per "". També subratllen que, en el breu intercanvi d'impressions, va felicitar l'homenatjada i s'hi va fer una. "Ni va brindar amb cava", insisteixen les mateixes fonts parlamentàries. L'endemà d'aquell 25 de novembre, Borràs va fer un fil de tuits en què detallava una jornada llarga de treball i hi incloïa el "comiat d'una treballadora del Parlament en la seva jubilació".Les prevencions de l'entorn de Borràs s'expliquen per laque ha aixecat la publicació delsdels quals disposen els funcionaris del Parlament, que des del 2008 els permetia acollir-se a prejubilacions de luxe gràcies al règim de llicència per edat, amb un cost per a les arques de la cambra d'1,7 milions d'euros anuals . La despesa s'abonava des de l'etapa com a president d'. Es va aprovar per acord de tots els grups parlamentaris i en totes les presidències posteriors a Benach s'han concedit les llicències sol·licitades als funcionaris de més de 60 que ho havien sol·licitat. En el mandat de Borràs, s'han produït fins a, segons ha comptabilitzat el diari Ara. En la legislatura anterior, ambal capdavant de la cambra, se'n van aprovar 18.Riambau, una funcionària que va ser citada a declarar en la causa contrapels plens del 6 i 7 de setembre del 2017, es va jubilar poques setmanes abans que la mesa del Parlament acordés revisar les llicències per edat, un cop la investigació periodística estava en marxa. Borràs va defensar dilluns que la reforma feta en l'havia permès. "Quedem-nos que amb nou mesos d'exercici de la presidència això s’ha pogut corregir”, va afirmar la presidenta a Els Matins de TV3 per emfatitzar la iniciativa presa, a diferència del que havia passat en els mandats de, Forcadell i Torrent.Però els canvis acordats a l'última mesa del 2021, que s'havien validat amb el consell de personal, no van liquidar les llicències per edat, contràriament al que havia donat a entendre la presidència de la cambra. En realitat, es va pactar reduir de cinc a tres anys la possibilitat que tenien els funcionaris per acollir-s'hi. Ja sota el focus mediàtic, la reunió de la mesa de dimarts vapresa el desembre passat i es va comprometre a eliminar -ara sí- el règim de privilegis, que requerirà una altra negociació i no podrà ser retroactiva.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor