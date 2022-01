El TSJC dona deu dies a Educació per aplicar la sentència del 25% de castellà a les aules

El(TSJC) ha declarat ferma la sentència de 16 de desembre de 2020 que imposa ela l'escola i ha donat deu dies a la, i concretament al, perquè faci allò que ordena el jutge i comuniqui qui és el responsable de complir la resolució judicial. Aquest procediment el va iniciar el Ministeri d'Educació del govern del PP.Elva desestimar el novembre de 2021 el recurs de cassació presentat per lacontra la sentència del 25%. De facto, això ja va convertir la resolució en ferma, cosa que ha confirmat aquest divendres el TSJC. El mateix dia que va publicar-se la providència del Suprem, el Govern va fer una crida als mestres a mantenir el model d'immersió a les aules i va insistir en la necessitat de defensar el català a l'escola.Setmanes més tard, els departament dei Educació van concretar algunes mesures per protegir la llengua, com ara una intensificació de les inspeccions a les aules per veure si s'està complint la Segons dades del Govern , l'ús del català ha caigut a l'escola en els últims anys i menys de la meitat dels professors utilitzen habitualment laper dirigir-se a la classe.​A la pràctica, la sentència del TSJC liquida eli ha aixecat una onada d'indignació, que es va traduir en una manifestació fa unes setmanes a Barcelona per denunciar la ingerència judicial a les escoles. Hi van participar una àmplia representació del sobiranisme civil i polític, inclosos els principals sindicats . En total, unes 35.000 persones que van exigir mesures concretes al Govern i van denunciar la ingerència dels tribunals en les polítiques educatives.

