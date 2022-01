L'oci nocturn es planta: «Estem en mans d'inútils, dos anys de pandèmia i no hem après res»

Altres notícies que et poden interessar

El president de la Fecasarm,ha carregat contra el Departament de Salut després de cinc setmanes amb l'oci nocturn tancat. "Estem", ha exclamat en declaracions al programa Café d'Idees de Gemma Nierga.López, que ha lamentat que des del Govern no s'hagin tingut en compte les propostes de la patronal, ha exigit que les restriccions siguin. "No pot ser que hi hagi ciutadans de primera, segona i tercera divisió", ha dit. El responsable de la Fecasarm també s'ha mostrat escèptic davant de la possibilitat que el sector de l'oci nocturn pugui tornar a obrir imminentment.El president de la patronal de l'oci nocturn s'ha mostrat molt molest amb la gestió que s'està fent de la crisi de la Covid des del Govern de la Generalitat. Ha apuntat al fet que siguin persones "que" les que decideixin "obrir i tancar negocis com si res".El president de la Fecasarm ha recordat que se'ls va fer tancar a les portes de Nadal. "Amb sisena onada hem vist que l'oci nocturn ni contagia ni tot el contrari, perquè està tancat. Els contagis venen pels contactes entre persones que passen amb l'oci nocturn obert i tancat", ha afirmat. També ha denunciat que des del Departament de Salut no hagin tingut en compte cap de les propostes que els hi ha fet, com l'aplicacióproposada el passat mes de setembre.Durant l'entrevista, López ha lamentat que Catalunya no tingui les mateixes "regles de joc" que d'altres comunitats autònomes. "com les hospitalitzacions i els ingressos a UCI, però per tothom igual", ha dit, tot afegint que "no pot ser que hi hagi ciutadans de primera, segona i tercera divisió".​​​​​​​​​

