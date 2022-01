Retallar impostos als rics no crea creixement ni ocupació, només desigualtat

Evolució dels indicadors econòmics abans i després de la retallada fiscal a les rendes altes.

Variacions per verificar el resultat

Caiguda de 20 punts als anys vuitanta

Evolució dels impostos als rics a les 18 economies analitzades

Evolució de la càrrega fiscal a les rendes més altes (mitjana de 18 estats), amb l'indicador creat en l'estudi per agrupar els tres tipus de tributs com a magnitud.

Elsdefensen sovint la, la qual afirma que, retallant els, aquests podran invertir més a fer créixer l'economia i generar ocupació i que, en definitiva, aquesta mesura beneficiarà al conjunt de la societat. Una marcada proposta ideològica que s'ha aplicat a molts països durant les darreres dècades i que, segons un estudi recent, no aconsegueix els efectes anunciats i que, en canvi,Els professors del departament de Política Econòmica del King's College de Londreshan publicat a principis de gener les seves conclusions a "Les conseqüències econòmiques de les grans retallades d'impostos als rics" , un article innovador a la revista Socio-Economic Review, d'Oxford Academic. En ell, analitzen l'impacte de les principalsa 18 estats de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) aplicadesi les conclusions són clares: l'acumulació de riquesa en els més opulents va augmentar tant a curt com a mitjà termini, peròAquest estudi és rellevant perquè, a diferència d'altres que s'havien publicat fins ara amb resultats contradictoris, en aquest cas no s'analitzen els efectes concrets d'una retallada d'impostos concreta, sinó totes les que hi ha hagut les últimes dècades a(tot i que en aquesta mostra no s'hi ha inclòs l'espanyola). Igualment, no es fixa tan sols un sol impost, sinó que crea un nou indicador que inclou dades de tres tipus de tributs: els. D'aquesta manera, els autors aborden la política fiscal en la globalitat, ja que sovint els increments per una banda es compensen amb retallades de l'altra.Un cop condensada aquesta informació en una magnitud homologable a tots els països per determinar com evoluciona la política fiscal, l'anàlisi identifica aquells anys en què els impostos cauen de cop per a les rendes més altes. En termes estadístics, el tall el fixa en una caiguda anual de dues desviacions estàndards, cosa que, en els estats i període analitzats,. De fet,són els únics dos dels 18 que contempla l'estudi on això no ocorre ni un sol cop.Amb tota la informació sintetitzada, els economistes analitzen com evolucionen, de mitjana, diverses variables que caracteritzen la desigualtat (a partir del percentatge d'ingressos que acumula l'1% més ric), el creixement econòmic (amb l'evolució del PIB) o la creació d'ocupació (amb l'evolució de l'atur), durant els. I pel que fa a la desigualtat, cada gran reforma fiscal regressiva provoca quedurant aquests cinc anys posteriors (incloent-hi rendes del treball i del capital, mentre que l'evolució no és estadísticament significativa ni per al creixement econòmic (es manté estable de mitjana, però amb molta diversitat) ni per a la desocupació (sembla que caigui a l'inici, però després es recupera).L'estudi ofereix un nou punt de vista global sobre l'efecte de les retallades fiscals, ja que, malgrat que la creixent reducció d'impostos a les rendes altes està molt documentat, l'impacte pràctic que té aquesta no ho està tant, segons destaquen els autors. La majoria d'anàlisis coincideixen en que comporta un increment de la desigualtat, per bé que alguns apunten que això no és necessàriament dolent, atès que -com defensa la teoria del degoteig- encoratjaria laEn canvi, altres estudis assenyalen que les reformes fiscals regressives incentiven l'agressivitat dels directius a l'hora de reclamar increments salarials per a ells, la qual cosa resulta improductiva, ja que fa. Igualment, la retallada d'impostos a empreses també pot portar a l'increment de l'estalvi o la inversió eni no en sectors realment productius. Hope i Limberg sumen arguments amb el seu treball al grup d'economistes que rebutgen la màxima conforme la reducció d'impostos per dalt tingui cap efecte beneficiós generalitzat.Per verificar els seus càlculs, a més, afegeixen altres variables a l'equació, de tall econòmic i polític. L'objectiu és evitar biaixos i analitzar l'efecte el màxim aïllat possible de les reformes fiscals, evitant l'impacte de fets conjunturals, motiu pel qual tenen en compte també el nivell d', la, elo el vot a formacions d'esquerres als diferents estats. Com es pot observar als gràfics anteriors, també tenen en compte l', per garantir que no hi hagués una tendència anterior determinada, així com fan el mateix exercici amb variacions (incloent-hi retallades d'impostos més laxes, d'una desviació estàndard, o mesurant la desigualtat com el percentatge d'ingressos del 10% més ric o amb l'evolució del coeficient de Gini).En tots els casos, la conclusió és la mateixa: reduir la pressió fiscal als rics incrementa la desigualtat, però no comporta cap millora pel que fa al creixement econòmic o a la creació d'ocupació, a curt o mitjà termini. "Segueix sent desconcertant que les idees relatives a la teoria del degoteig hagin estat tan poderoses i persistents a l'hora d'aplicar polítiques fiscals a les democràcies avançades malgrat la", conclouen els autors.I és que, com també recullen, "els últims 50 anys hi ha hagut un declivi enorme d'impostos als rics a les democràcies avançades". A principis dels anys vuitanta, les taxes marginals màximes d'impostos als més rics encara rondaven el 60%, però llavors van caure ben de pressa per sota del 40%, també pel que fa als tributs patrimoni i a les empreses, i les diferències es van reduir entre estats, convergint cap a una política fiscal més similar. Eren els anys deals EUA ial Regne Unit. Més enllà de la ideologia, alguns estudis també apunten altres raons per aquesta evolució, com elper condicionar les polítiques públiques, la mobilitat creixent del capital, el comerç globalitzat, laentre estats o l'auge de l'economia del coneixement.

