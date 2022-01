Un taxi que fugia de la policia tomba un camió de cervesa al carrer Balmes de Barcelona

Una presumpta infracció de trànsit per part d'un taxista va acabar amb un aparatós accident aquest dijous al vespre al carrer Balmes de Barcelona, a l'altura del carrer Mallorca. Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de deu de la nit.



El vehicle va fugir després de ser requerit per la Guàrdia Urbana, però una conducció temerària l'ha dut a xocar contra un camió de cervesa i una cabina telefònica. El vehicle pesant ha quedat bolcat al mig de la carretera, amb el conductor atrapat sota la cabina, Els Bombers l'han rescatat ferit lleu.

A banda del camioner i el seu copilot, el taxista també va ser traslladat a l'amb pronòstic lleu. Tots tres es trobaven ferits de caràcter lleu per un incident que, a jutjar per les imatges, hauria pogut tenir pitjors conseqüències.Ara, s'ha sabut que la Guàrdia Urbana investiga per un delicte contra la seguretat del trànsit el taxista que ha provocat l'incident. El taxi que conduïa el sospitós, a més, segons Betevé citant Elite Taxi, podria estar robat. No hi ha confirmació oficial. A banda els agents l'han denunciat per conduir sota els efectes de les drogues.

