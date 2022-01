És hora de tractar la Covid com una grip?

A qui correspon la decisió?

Els efectes de "la transició"

Està preparat, el sistema sanitari, per fer el canvi?

Després de fer el salt d'epidèmia a pandèmia i conquerir el món en pocs mesos, i gairebé passats dos anys des de l'esclat que ho va aturar tot,La millora -lenta i pausada- de les dades epidemiològiques ha portat el govern espanyol, i concretament la ministra de Sanitat, Carolina Darias, a fer referència a la possibilitat d'emprendre el pas de pandèmia a endèmia un cop superada la sisena onada La paraula de la setmana, però, genera molts dubtes. Què és una endèmia? Què la diferencia d'una pandèmia? Quan es fa el canvi d'una a l'altra? "". Així ho han definit els epidemiòlegs Oriol Mitjà i Salvador Macip en declaracions a. En unes altres paraules, l'endèmia vindria a ser la gripalització de la Covid o el fet de conviure amb el virus.El conseller de Salut, qui aquest divendres ha pronosticat la fi de les quarantenes obligatòries per Covid a la primavera , comparteix la idea de canvi. L'anunci arriba el tercer dia consecutiu de descens de nous pacients ingressats a les UCI -que se situen en 500- als hospitals catalans. Tot i aquesta dada, que apunta a una, el conseller ha alertat queEls epidemiòlegs consultats per aquest diari coincideixen quei l'arribada del bon temps, però alerten queper començar a fer ús dels conceptes endèmia, gripalització o conviure amb el virus., alerta Macip, a qui Mitjà afegeix que "la incidència és massa alta per fer aquest pas tan gran".Tots dos, però, asseguren que la, tot i queperquè hi pot haver elde fer moltes passes enrere ràpidament. Així, mentre les autoritats sembren esperança a mesura que avancen les setmanes, els experts demanen ser: "Què passarà a la tardor? Si no tenim una onada com l'actual estarem camí a l'endèmia, sinó, no".Va serqui el març del 2020 va declarar la Covid-19 com a. Ha de ser el mateix organisme qui declari el nou pas? Macip afirma que és cert que l'Organització Mundial de la Salut només ho dirà, però apunta que és possible parlar deen llocs concrets. És a dir, "Europa pot estar en fase endèmica mentre la pandèmia mundial continua present", explica.Les declaracions d'Argimon, acompanyades de la millora progressiva de les dades epidemiològiques dels últims dies, porten a pensar que el Govern ja ha començat a treballar amb. Salvador Macip, membre del Comitè Científic Assessor de la Covid-19, així ho detalla a: l'executiu està elaborant el "", que definirà què s'ha de tenir per catalogar la Covid com a endèmia a casa nostra.Què suposaria, però, aquest canvi? El director executiu del programa d'emergències sanitàries de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Michael Ryan, s'ha pronunciat:".Oriol Mitjà apunta a tres factors que canviaran la situació de la societat quan es faci el pas de pandèmia a endèmia:". Per arribar en aquest moment, però, l'epidemiòleg recorda que cal tenir un "" -és a dir, morts baixes per Covid, pocs pacients a l'UCI, efectivitat de les vacunes i saber quina és l'afectació immunològica d'òmicron- sumat a un "" -que ha d'incloure la possibilitat d'arribada de noves variants o el descens de la immunitat poblacional. En definitiva,La pandèmia de la Covid-19 ha posat de manifest la. No hi ha professionals suficients per donar cobertura a les necessitats de la població, es contracten metges i infermeres sense que compleixin tots els requisits perquè és una situació excepcional i els professionals estan esgotats.El president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona,, considera que per ara "no es pot conceptualitzar la Covid com una grip" i recorda que durant aquest 2022 el sistema sanitari haurà de seguir lluitant contra la pandèmia. En declaracions a, Padrós adverteix que el problema més important que el sistema sanitari té actualment és la manca de professionals. "", denuncia.En relació amb el canvi de pandèmia a gripalització, el dirigent del COMB demanai considera que. "Cal abordar una gestió de la pandèmia diferent si seguim amb la tendència actual", reclama Padrós, alhora queSegons ell, cal "i aplicar un "model retributiu més just", ja que denuncia que l'atenció primària "no pot encarar problemes per manca de disponibilitat d'instruments".​​​​​​​​​

