La vacuna catalana contra la Covid es testarà en infants i adolescents

El projecte europeu RBDCOV estudiarà laen infants, adolescents i pacients immunocompromesos. El projecte, finançat a través del programa Horizon Europe, està liderat per la farmacèutica amb seu a Amer (Selva) i té com a objectiu provar l'eficàcia, la tolerabilitat i la seguretat del vaccí recombinant en aquests col·lectius. Els assajos tindran una durada de dos anys i mig i per dur a terme el projecte, Hipra treballarà amb un consorci internacional que inclou empreses i institucions de cinc països. Entre ells, Regne Unit, Alemanya, Itàlia i Turquia. El projecte gestionarà un pressupost de 9,7 milions d'euros (MEUR).El projecte RBDCOV preveu dos assaigs clínics: un en un grup de persones amb el sistema immune compromès i un segon estudi en un o varis grups de nens i adolescents. L'estudi contribuirà al desenvolupament de la vacuna d’HIPRA, que té per objectiu protegir de la COVID greu incloent les persones immunocompromeses i garantir una resposta immunitària a llarg termini.Així mateix, el projecte també contempla que la vacuna sigui accessible per a les campanyes de vacunació a tot el món gràcies a la seva, que facilita el seu emmagatzematge i distribució.El programa marc Horizon Europe és el programa europeu més gran de recerca i innovació (2021-2027), i entre les seves prioritats figura el suport a la recerca urgent sobre el coronavirus i les seves variants.La Comissió Europea ha seleccionat onze projectes en què participaran 312 equips de recerca de 40 països. RBDCOV és un dels projectes seleccionats que donarà suport a assaigs clínics per a una nova vacuna que pugui arribar més enllà de les fronteres d'Europa, creant vincles amb altres iniciatives europees.​​​​​​​​​

