Puigneró demana «cuidar» la marca de país digital que s'ha forjat Catalunya amb congressos com el MWC

El vicepresident del Govern,(MWC), "l'esdeveniment tecnològic i de negocis més important del món".En una intervenció en el vintè aniversari de la Càtedra conjunta UPC-UPF de Telefónica sobre "Cognitive IoT", el també conseller de Polítiques Digitals i Territori ha reivindicat la importància de "de la mateixa manera que països com Alemanya ho van fer en fabricació industrial perquè les empreses tinguin "un avantatge competitiu de sortida. En aquest sentit, ha advertit que ""La tecnologia més determinant d'aquest segle és el mòbil i tenim la sort que l'esdeveniment més important de la tecnologia més determinant es fa a casa nostra", ha insistit, a poques setmanes que se celebri el MWC als recintes de Fira de Barcelona. En aquest sentit, el vicepresident ha recordat que el sector digital "potser no es veu, però hi és" i les xifres ho demostren, amb un "creixement al ritme del 10% anual de l'ocupació" a Catalunya.Puigneró ha remarcat que "difícilment" es podrà abordar aquesta transformació sense cultivar el talent, que "és la matèria primera de la revolució digital" i ha insistit que", sigui governs, institucions o empreses. A més, ha assegurat que "descentralitzar" i fomentar que l'ecosistema digital es pugui desenvolupar fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor