Mosaics Martí guanya el Premi Nacional d'Artesania 2021

La Generalitat de Catalunya, mitjançant(CCAM) del Departament d'Empresa i Treball, ha reconegut la trajectòria, l'excel·lència en la producció del mosaic hidràulic, i la seva aportació en la recuperació del patrimoni arquitectònic modernista de l'empresa manresana, amb elAlhora ha concedit ela la dissenyadora tèxtil; ha reconegut la tasca de(Prodis) amb el; ha atorgat el, i elpel seu projecteAmb aquests cinc guardons el Govern vol correspondre a la vàlua i la transcendència que té l'dins la societat catalana i, alhora, contribuir a donar-li la màxima projecció mitjançant el reconeixement de la feina del sector.El Premi Nacional d'Artesania està dotat amb 7.000 euros, una peça commemorativa i l'exposició de l'obra al. El Premi Emprèn està dotat amb 2.500 euros; i el Premi al Talent Jove, a més d'una dotació de 500 euros, rebrà una sessió d'acompanyament per desenvolupar el projecte guanyador, i exposarà la seva obra al Centre d'Artesania Catalunya.El lliurament de l'edició d'enguany dels premis tindrà lloc el proper dimecres 26 de gener a les 6 de la tarda, en un acte des del, que estarà presidit pel president del Govern,, i pel conseller d'Empresa i Treball,. En l'acte també es lliuraran els Premis Nacionals d'Artesania 2020, que es van donar a conèixer el passat mes de juliol; i els Diplomes de Mestre/a Artesà/ana 2020 i 2021.La Generalitat ha atorgat el Premi Nacional d'Artesania a Mosaics Martí, per la llarga trajectòria professional de l'empresa, de tercera generació, i que compta amb 108 anys d'història; la seva excel·lència en la producció del mosaic hidràulic i la seva aportació en la recuperació del patrimoni arquitectònic modernista, amb l'aplicació d'una mirada contemporània a la tècnica tradicional. De Mosaics Martí han sortit les rajoles per restaurar el paviment delo lade Barcelona, i actualment és l'única empresa de Catalunya que fabrica mosaic hidràulic de forma artesanal i continuada, des de 1913.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor