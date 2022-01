Augmenten a cinc les denominacions d'origen afectades pel presumpte frau de «Reserva de la Tierra»

Augmenten a cinc les denominacions d'origen catalanes afectades pel presumpte frau comès pel cellerAmb seu a les Borges del Camp, no només ha estat comercialitzant o intentant comercialitzar de manera fraudulenta ampolles amb els segells de la DOQ Priorat, la DO Montsant i la DO Terra Alta -el cas està sent investigat pels mossos d'esquadra-, sinó que també. Tal com informàvem el passat octubre, el frau podria abastar entre 8 i 10 milions d'ampolles falses cada any.Segons ha avançat el diari digital Vinassos.cat, les etiquetes s’haurien descobert en el procés d’intervenció de material d'alguna de les impremtes. Les ampolles s'haurien comercialitzat presumptament amb els Distintius de Garantia de les denominacions sense estar certificats. Laha confirmat en declaracions a aquest diari que també està afectada per presumpte frau recalcant que el seu "respecte absolut a la investigació policial i al secret de sumari".agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de Divisió d’Investigació Criminal (DIC), entraven als magatzems i oficines de l'empresa vinícola de les Borges del Camp (Baix Camp) per ordre del Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Reus.. El comunicat dels mossos especificava que, "tot i que els vins no presenten un risc per a la salut, han estat immobilitzats per evitar el frau al consumidor i la publicitat enganyosa". L'ordre judicial és per delictes contra la propietat industrial, frau als consumidors, publicitat enganyosa i falsedat documental.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor