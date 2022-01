El «no» de Tajani a reconèixer Puigdemont i Comín com a eurodiputats arriba a judici

Ela (TGUE) celebra aquest divendres una vista per analitzar el veto deli el seu president,, ajust després de ser escollits eurodiputats. L'Eurocambra no els va reconèixer, en un principi, els seus drets com a parlamentaris i no els va deixar accedir al recinte, alineant-se així amb les autoritats espanyoles.La defensa va presentarcontra aquesta decisió l'any 2019 i, finalment, la qüestió ha arribat a judici. Els advocats de Puigdemont i Comín argumenten que es van vulnerar drets dels dirigents independentistes i que s'han de reparar. La decisió del Parlament Europeu es va reconsiderar arran de la resolució de la justícia europea sobre, a finals de 2019, cosa que va permetre a Puigdemont, Comín irecollir la seva acta d'eurodiputats.A la vista d'avui no hi seran els eurodiputats de Junts. Fonts consultades apunten que la resolució podria arribar de cara a. Aquest primer semestre de l'any serà especialment intens a Luxemburg, amb diverses carpetes relacionades amb els exiliats que haurien de començar a resoldre's. Les més importants: les prejudicials desobre l'extradició i el recurs contra eldel Parlament Europeu

