Quinze cavalls morts per l'atac de gossos salvatges al Pallars

Un total devan morir el passat dimarts al vespre per l', al terme municipal de Soriguera, al Pallars Sobirà. Els animals, acorralats pels gossos, es van despenyar en uni van caure per un precipici d'uns 30 metres. Els 13 poltres i les dues egües, van morir al fons del barranc, molt a prop del punt de captació de l'aigua de boca del poble.L'alcalde de Soriguera,, ha explicat que ràpidament es va reconduir la captació de l'aigua i es va solucionar el problema perquè no hi hagués perill pels veïns. Els cavalls morts es troben en una zona de difícil accés d'on s'hauran de treure ambEls Agents Rurals han aixecat acta dels fets ocorreguts i treballen en les tasques de retirada dels animals. Segons han assenyalat afonts dels Agents Rurals al Pallars, es tracta d’un incident extraordinari, ja que en els darrers anys "no s'havia observat res similar".

