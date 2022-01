Catalunya suma 41.000 contagis, amb la pressió hospitalària continguda

CONTAGIS 1.913.283 (+41.261) INGRESSATS 2.709 (+6) UCI 500 (-2) DEFUNCIONS 25.238 (=) Rt 1,22 (+0,01) REBROT EPG 6.198 (+263)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.434.090 (+4.123) DOSI 2 5.610.539 (+8.870) Actualització: 21/01/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.434.090 ( +4.123 ) 87,6% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.158.687 (+4.176) 85,6% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 101.574 (+18.362) Actualització: 21/01/2022 TERCERES DOSIS 2.704.249 (+48.615) REBUIG A LA VACUNA 111.143 (+11) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.662.993 Dosis Moderna/Lonza: 3.956.731 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.703 Dosis Janssen: 348.941 Actualització: 17/01/2022

Lamanté la mateixa tendència: contagis disparats i una pressió hospitalària que a les UCI té una incidència menor que en l'onada anterior, gràcies a l'efecte de les vacunes. Encara hi ha 500 pacients crítics, però en són dos més que un dia abans, en el tercer dia consecutiu de davallades en aquest indicador.Pel que fa als, hi ha sis ingressos més que eleven el total a 2.709 persones. En les últimes hores no s'ha notificat cap mort i el total de defuncions per Covid des de l'inici de la pandèmia és de 25.238 persones.Mentrestant, els contagis continuen disparats. El Departament de Salut ha declarat41.261a Catalunya confirmats per PCR o tests d'antígens en les últimes hores, que situen el total en 1.913.283 persones des de l'inici de la pandèmia.Elcontinua disparat i s'enfila 263 punts (6.198), mentre queuna centèsima fins a l'1,22. El 22,63% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.a 14 dies puja de 5.000,41 a 5.205,76 casos per 100.000 habitants i a set dies ho fa de 2.763,85 casos a 2.856,04.​​​​​​​​​

