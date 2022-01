«Ens separem»: i ara, qui es queda el gat?

Què ha de canviar al Codi Civil català?

El present i el futur del benestar animal

Catalunya té un Codi Civil propi que l'anyva deixar de definir els animals com a objectes per convertir-los en el que realment són: "", s'hi diu. Això mateix, ha entrat ara en vigor a l'Estat el passat dia 5 de gener -quan es va publicar el BOE la Reforma del Codi Civil espanyol. Ho ha fet amb mesures que van més enllà del dret civil català i que, per tant, deixen la legislació del nostre paísConcretament, són el llibre segon i cinquè del Codi Civil els que necessiten alguns canvis, que hauria d'aprovar el Parlament, per a que puguin evitar, tal com defensa l', "haver de legislar segons la llei espanyola". Tal com explica Oranich, la llei catalana sempre ha estat més avançada, recorda que l'any 2003 es va prohibir el sacrifici a les gosseres, però ara s’han de fer passescomptin ambd’acord amb l’afirmació que els animals són éssers sensibles i no objectes. Per exemple quan hi ha una separació i la família té algun animal de companyia.La Comissió de Codificació de Catalunya, on s'elaboren les propostes de revisió del dret civil, actualment està estudiant ladel llibre segon i cinquè. Al llibre segon, l’advocada afirma que s'hi haurien d'afegir articles que permetin als jutges durant les sentències tenir en compte, en cas de separació o de divorci, lade l'animal, el, les, elso les dietes i laa través dels animals.Unes decisions que, avisa Oranich, en l'actualitat depenen de lamentre a Catalunya continuï pendent de debatre’s i aprovar-se al Parlament la reforma. "Al Col·legi d'Advocats ens han vingut alguns jutges explicant que estan absolutament d’acord, però que", lamenta.Cada vegada més, el fet de saber què passa amb l’animal en cas de divorci o separació, és una consulta recorrent al despatx d'Oranich. La majoria de les famílies que tenen un animal a casa no solen tractar-lo com un objecte més.L’advocada i impulsora del reconeixement dels drets dels animals no només centra el debat en qui es queda l’animal en cas de divorci, sinó que destaca la importància de valorar als jutjats eli laa través d’ells a l’hora de parlar de la. "Si una persona maltracta l’animal, acabarà maltractant als fills, una persona que fa aquestes coses és evident que no està capacitada per educar als seus fills", afirma l’advocada. A més, aquests darrers mesos hem tingut exemples brutals de violència vicària a través dels fills i, Oranich, avisa que també "a través dels animals".Principalment, la modificació de l’article de lade l'Estat entra en vigor a Catalunya perquèen aquest sentit, i és important perquè ara els animals que formen part d’una explotació industrial, ramadera o d’esbarjo no podran incloure’s en el pacte a l’hora de renegociar la hipoteca d’una propietat.Passa el mateix amb la prohibició que un animal es pugui, gràcies a reforma de la. En aquest sentit, com que els animals deixen de ser objectes, no poden embargar-se com qualsevol altre bé immoble, com ha passat durant molts anys amb gossos de raça, ramats sencers o cavalls.Per a(FAADA), la reforma "demostra la voluntat social de canvi que". Cada vegada, afirmen des de l’associació, hi ha més llars en què dins les famílies hi ha uni garantir una situació de benestar en aquestes depèn, també, dels animals.Això sí, recorden la necessitat d'una reforma de l'article del Codi Penal que regula el maltractament animal, així com augmentar els esforços peren la línia d'evitar aquest tipus de violència. "Podem tenir una llei molt garantista, però al final la", afirma Vega.

