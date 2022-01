Per què algunes persones no es contagien de Covid?

Altres notícies que et poden interessar

Hi ha una. No s'infecten tot i estar-hi molt exposades, ni de forma asimptomàtica. Entendre el mecanisme que aplica l'organisme per fer front al coronavirus pot ser útil perquè els científics puguin desenvolupar nous tractaments.L'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge és un dels 40 centres que arreu del món treballen per estudiar id'aquestes persones que, tot i estar en contacte amb el virus, no es contagien. Una de les participants a l'estudi va estar convivint amb dos positius de SARS-CoV-2 durant l'estiu del 2020: PCR negativa i test serològic sense rastre d'anticossos."Tenien un historial clínic absolutament normal. Havien tingut altres infeccions víriques i bacterianes importants, com la resta de la població, però, ha explicat la metgessa genetista Aurora Pujol al portal 324. Creuen que tenenja que tot apunta que és la sevaqui evita que s'infectin.Segons detalla la metgessa, totes lesque s'agafen dels membres que participen en l'estudi s'envien a un centre de seqüenciació de París per poder estandarditzar tots els resultats. "Són persones que, es troba la porta tancada i no arriba a activar el sistema immune", explica.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor