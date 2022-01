El nou comissari en cap dels Mossos, després dels canvis: «Les investigacions sobre corrupció continuaran»

Els desnonaments, pendents d'un protocol

Ni purgues ni vetos

El nou comissari en cap dels Mossos,, ha justificat els canvis al cos, especialment el relleu que ha generat més polèmica, que és el de l'intendent, el fins ara responsable de la(CGIC) -un càrrec un "directiu"- i que ara dirigirà la comissaria de Rubí. "El rellevem perquè no està ocupant un lloc tècnic, sinó que està dirigint una comissaria general de la quan en pengen d'altres. Pensem que hi ha altres comandaments que s'ajusten més al projecte que tenim damunt la taula", ha explicat. Se'l va canviar "ràpid" per una qüestió d'"honestedat" cap a l'intendent Rodríguez. Les investigacions sobre la corrupció, però, "continuaran".Estela ha dit que el seu relleu és només "un canvi". "Dins de la comissaria hi ha centenars de mossos que treballen les investigacions relacionades amb la corrupció. Els comandaments que estan ara davant la CGIC i la unitat anticorrupció ja estaven treballant les investigacions que teníem en curs. Són gent de la confiança de Rodríguez.", ha deixat clar, i ha afirmat que la informació sobre investigacions contra la corrupció no sempre arriba fins a la cúpula del cos. En aquest sentit, ha reiterat la màxima voluntat de cooperar amb les instàncies judicials, TSJC i Fiscalia. De fet, Estela ja s'ha reunit amb el president del TSJC. Estela ha evitat dir si, com Trapero, tindria un "pla" per detenir el president del Govern. "Això són futuribles", ha dit.Estela ha explicat quan se li va proposar convertir-se en responsable dels Mossos. A finals d'any se li va posar sobre la taula la proposta, després de diverses entrevistes del conseller amb els comissaris del cos. "Em va sorprendre, però em sento preparat", ha dit. No va parlar amb el major dels Mossos,, abans de ser nomenat, però just després, sí. "Li vaig dir que estava a la seva disposició i després vam coincidir a Egara i vam estar parlant", ha detallat. Estela ha dit que la decisió de destituir el major va venir d'Interior i té a veure "amb els projecte que els Mossos tenen damunt la taula". "Des del punt de vista intern, màxim respecte i consideració per al major Trapero", ha deixat clar el nou responsable del cos, i n'ha destacat la professionalitat.El comissari en cap del cos ha insistit quei s'han anat produint any rere any. "Hi ha hagut molts canvis, que formen part de la normalització d'uns canvis en una organització", ha dit. Per ell, els canvis són "bons" però ha reconegut que "cinc caps del cos en quatre anys no és correcte". De tota manera, "no tot depèn del cap del cos" i els Mossos poden treballar igual sense un comissari en cap. El dia de la seva presentació, Estela va dir que treballaran "en equip" i fomentaran la "participació" en la presa de decisions i en els projectes que es vulguin impulsar. "Volem parlar de present i futur, tenim projectes sobre la taula que volem tirar endavant", ha insistit.El comissari en cap ha evitat fer una defensa ferma delsi ha tancat files amb les decisions que prengui el Parlament en relació al. Sobre els desnonaments, Estela ha insistit que la policia ha de ser "més social" i ha insistit que els Mossos "no desnonen ningú", sinó que ho fa la comitiva judicial. "Nosaltres podríem atendre el requeriment judicial, però fem moltes altres coses. Traurem un protocol ben aviat, però reflectirà ja el que estem fent ara", ha dit. Quan el protocol estigui tancat, els Mossos en parlaran amb el TSJC."Nosaltres hem d'atendre, i ho farem, tots els requeriments que vinguin de l'autoritat judicial i fiscal", ha afirmat. Estela ha dit que tots els governs apliquen polítiques públiques i les policies democràtiques "han d'atendre les polítiques de seguretat que dicten els governs". "Haurem d'atendre els criteris del Departament d'Interior", ha dit, però alhora ha garantit que es compliran lesen relació a desnonaments. Si la política demana no enviar antiavalots a desnonaments, però el jutge ordena enviar-ne, què faran els Mossos? "Si ens ho demana el jutge, haurem de continuar enviant antiavalots", ha admès Estela.Ha explicat que les comissaries es posen en contacte amb les autoritats per avisar que hi haurà un desnonament, també avisem els serveis socials. "", ha remarcat. Un cop al pis, s'activa l'àrea de mediació. Si "falla tot", es va incrementant la força "de manera proporcional". "Primer patrulles de seguretat ciutadana, després l'Arro... i així ho hem de fer", ha dit. Estela ha reconegut que la presència d'agents dels Mossos protegits -com ara la- genera una sensació "no precisament bona". "Si hi ha llançaments, ens hem de posar el casc i proteccions. La finalitat és garantir la seguretat de la gent i la nostra", ha dit.El comissari en cap ha tret ferro a les paraules de l'excomissarii ha dit que "no hi ha cap element objectiu" que faci pensar que la seva teoria -que apunta que el CNI va permetre l'atemptat del 17-A- és certa. Estela ha evitat, en aquest sentit, valorar les diverses propostes de comissions d'investigació per arribar fins al fons de la qüestió.Tant el president de la Generalitat,, com el conseller d'Interior,, han insistit aquests darrers dies que els canvis als Mossos són "normals" i que en cap cas es pot parlar de "purga". De fet, el conseller compareixerà dilluns a la tarda al Parlament per donar explicacions arran de l'onada de crítiques provocada per la destitució del major Trapero. El comissari en cap ha anat en la mateixa línia i ha dit que "no entén" perquè s'ha parlat de "purga". "No hi ha hagut una purga, en absolut", ha dit.Sobre els suposats vetos a, Estela ha dit que "no li consta en absolut" que hagi passat això. La setmana passada la nova prefectura va fer una trobada amb periodistes. "No tenim cap intenció de vetar ningú, al contrari. Hem d'augmentar encara més la nostra comunicació amb la societat i això passa pels periodistes", ha insistit, i ha admès que "no li agrada" el rebombori que ha generat tot plegat. "Em fa sentir incòmode quan es qüestiona la professionalitat del cos que represento", ha dit.

