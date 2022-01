El toc de queda acaba sense aglomeracions i amb poca gent als carrers

Altres notícies que et poden interessar

Elha acabat a Catalunya per tercer cop, però a diferència dels anteriors, sobretot el segon en ple estiu, en aquesta ocasió no s'han viscut imatges de celebracions ni de trobades al carrer. A Barcelona, per exemple, els carrers estaven buits i només alguns turistes caminaven per les vies cèntriques de la ciutat.Ni tan sols al, on en mesos anteriors es van produir aglomeracions i botellots, s'hi ha vist moviment aquesta nit de fi del confinament nocturn. I és que malgrat que hagi acabat la mesura de limitació de la mobilitat, perviuen restriccions com el tancament dels locals de restauració a dos quarts d'una de la matinada.El toc de queda va recuperar-se el 24 de desembre, a les portes de Nadal, i es va prorrogar el 3 de gener dues setmanes més, amb l'onada de contagis causada per la variant òmicron del coronavirus. Finalment, el Govern ha considerat que la restricció ja no és necessària, però en manté d'altres, com la prohibició de trobades de més de 10 persones.Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana hanen la primera nit sense toc de queda. El comissari en cap dels Mossos, Josep Maria Estela, ha explicat a Catalunya Ràdio que les incidències s'han concentrat a la capital catalana, però ha destacat que laen general. No creu que passi el mateix aquesta nit i demà dissabte, quan preveu "alguna incidència més". I és que Estela ha reconegut queja que afavoreix que la gent jove estigui al carrer, quan encara existeix la limitació a 10 persones en les trobades socials.​​​​​​​​​

