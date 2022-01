S'ensorra el preu dels cítrics catalans per la importació

El sector delsde l'Ebre inicia la segona fase de la campanya amb elsper l'entrada al mercat europeu del producte de, una pugna desigual que pateixen pel "dúmping" (competència deslleial) social i mediambiental dels països africans.Com ha apuntat Federico Tarazona, gerent de la Cooperativa Exportadora Agris d'Alcanar (Montsià),. En canvi, elperquè els distribuïdors carreguen l'increment de costos, com el del transport. "Són els factors de transport, envasat, o de punt de venda els que estan apujant els preus. El pagès cada vegada cobra menys, cobrint costos o fins i tot per sota", ha lamentat Tarazona.La situació del mercat europeu durant tota la campanya dels cítrics està sent "molt difícil" per "l', ja des de l'octubre, provinent deAra s'ha agreujat perquè les exportacions delsa Europa –on s'exporta el 95% del fruit-també amb la competència de taronja que entra des de, que està "distorsionant" el mercat europeu i suposa "una" per a les exportacions ebrenques, que s'estan ressentint amb una baixada "en volum i en preus de venda". "La rendibilitat de l'agricultor disminuirà molt", ha lamentat Tarazona.La producció de cítrics a Catalunya està regulada per una legislació social i fitosanitària europea que res té a veure amb la d'aquests països. "Treballen amb un dúmping social, mediambiental i de divisa –Turquia la té molt devaluada-", ha insistit el gerent de l'Exportadora Agris d'Alcanar. Les condicions de treball i seguretat social són molt diferents dels estàndards europeus, en alguns casos amb sous dels treballadors d'entre 5 i 10 euros diaris. Tampoc els productes fitosanitaris autoritzats a l'hemisferi sud "tenen res a veure" amb la legislació europea que han de complir els citricultors d'aquí.Tarazona apunta, a més a més, que per entrar el producte a Europa, aquests països han de complir amb allò que marca l'Organització Mundial del Comerç, però alerta que són normes "molt més laxes" que la mateixa legislació europea. El gerent d'Agris d'Alcanar assenyala que dins de "la lliure competència i el mercat únic", la Comunitat Europa no pot obrir el mercat "a qualsevol" mentre marca una tendència agroalimentària de productes ecològics, mediambientalment sostenibles i amb una producció que respecti "els factors de treball de qualitat", una competència distorsionada que pateix la citricultura i també la resta del sector.t i que competim en les mateixes condicions i que sigui la productivitat i el saber fer o altres factors que la marquin", ha reclamat Federico Tarazona.Tampoc les incidències meteorològiques han ajudat enguany. El fred i les baixes temperatures de les últimes setmanes no afecten la qualitat del producte, però esLa floració ja havia estat menor i la campanya es va iniciar amb un 40% menys de fruit a l'arbre. Un factor intern que també els ha perjudicat ha estat l'increment de producció arreu de l'estat espanyol.

