Un vi català triomfa en ser escollit al «The New York Times»

Sileo 2019 del celler vitícola Sileo

Un dels crítics de més renom mundial, Eric Asimov, que escriu de manera regular pel diari nordamericà The New York Times, ha escrit un article on. "Vins correctes a bons preus n'hi ha", comenta Asimov, "però entre quinze i vint-i-cinc dòlars l'ampolla, obres la porta a descobrir vins molt interessants". En aquest article ens parla de "vins de regions poc conegudes, però deliciosos i amb gran valor", i llista una vintena de vins que descriu com a "temptadors".A la llista, Asimov recomana un vi del Montsant, el Sileo 2019, del celler vitícola Sileo, un vi de 20 dòlars. Diu que el "Montsant, a Catalunya, al nord-est d'Espanya, sovint es veu eclipsat per la regió veïna del Priorat, però els seus vins a poc a poc s'estan guanyant respecte i afecte. Aquesta ampolla n'és un bon exemple. Està fet principalment de garnatxa, amb al voltant d'un 20% de carinyena, cultivada en un conjunt divers de sòls. Té sabor de fruita vermella i negra i és terrós i mineral".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor