Elno surt del pou. Unsuperior amb unentregat ha eliminat els blaugranes de la Copa del Rei (3-2). Els de Xavi han rebut el primer cop al minut 2 de partit, amb un autèntic golàs d', però s'han pogut refer a base de pilota i amb un altre golàs, el primer amb el Barça, deAmb l'empat i laamb la qual s'ha arribat a mitja part, també s'ha mantingut durant gairebé tot el segon període. El marcador s'ha acabat decantant a favor dels bascos amb un gol caòtic d'al minut 85, però els blaugranes l'han igualat amb un gol deal 92. Tot i això, un penal dea la primera part de la pròrroga amb gol de Muniain ha sentenciat la trajectòria copera del Barça.Així, el Barça perd el segon títol de la temporada amb només pocs dies d'interval, després de la desfeta a lacontra el. Llavors, això sí, l'equip va convèncer molt més a nivell de joc, portant als blancs -teòricament superiors- fins a la pròrroga. Contra els bascos, el mateix bon joc ha costat més de veure, fet que demostra la feina que encara li queda per fer al tècnic terrassenc.Tot plegat, també en un dia molt complicat per l'explosió del cas. La renovació del francès fa setmanes que està estancada i el club ha optat perde l'equip i demanar-li que marxi "com més aviat millor". El mateix jugador ha contestat més tard, assegurant que ningú pot jutjar la sevai que seguirà entregat a l'equip mentre estigui en contracte, que finalitza a l'estiu.

