Dembélé trenca el silenci: «Ni faig trampes ni cedeixo al xantatge»

Mateu Alemany parla de la situació d'Ousmane Dembélé pic.twitter.com/fdfIOMq6qJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 20, 2022

Segueix el serial entrei elper la renovació del davanter francès. Ara ha estat el mateix futbolista qui ha trencat el silenci, com ell mateix ha dit: "Porto aguantant crítiques sense contestar-les durant quatre anys; segurament ha estat un error i s'ha acabat". "Ni faigni cedeixo al", ha assegurat després que el club l'hagi apartat i li hagi demanat marxar "com més aviat millor".En el text, publicat a través d'Instagram, Dembélé ha confessat haver viscut "moments complexos" ambi la, però ha defensat que "sempre" ha complert, "sense protestar" i que "segueix igual d'implicat". En un clar missatge cap al director esportiu,, el francès diu "prohibir a qualsevol" dir que no està implicat en el projecte del Barça.Tot això passa després de mesos de negociacions ambi el seu agent -a qui, segons explica, cedeix tot el pes de la renovació-, que ara han arribat a un punt de no retorn i les dues parts són a prop de confirmar la separació d'un camí, el del francès al club, iniciat el, amb molts alts i baixos.Alemany ha parlat als mitjans oficials del club per manifestar que el Barça "ha fet suficients ofertes perquè el jugador es decidís" durant els sis mesos que han durat les negociacions. Ara, pocs dies abans del tancament deld'hivern, Alemany ha afirmat que "s'entén que el jugador ha decidit marxar".I és en aquest context en què el club no ha dubtat en ensenyar a Dembélé la porta de sortida: després de no ser convocat pel partit decontra l', el dirigent blaugrana ha assegurat que "pel bé de tots, ha de marxar el més abans possible" tenint en compte la "voluntat clara" del jugador de no renovar. En cas de no renovar, podria marxar els pròxims dies o al mes de juny, quan expira el seu contracte actual.Sobre la decisió del club se n'ha pronunciat l'(AFE), una mena de sindicat dels jugadors de la Lliga. En un comunicat, han advertit que Dembélé no pot ser "ni pressionat" perquè d'aquesta manera, es "" als seus drets laborals. "Si la no convocatòria s'utilitza com una mesura de pressió i així es comunica públicament, estem davant una actuació il·legal", afirmen en referència a les paraules d'Alemany.

