Els aliments que cal evitar per frenar l'envelliment

Una de les claus per gaudir d'una bona salut i qualitat de vida és mantenir una dieta sana. Per aconseguir-ho és important escollir bé els, i entre ells n'hi ha que són especialment recomanables si el que es vol éscel·lular, i d'altres que cal evitar.1.. Enemic número u de molts nutricionistes, el pa blanc és l'aliment per excel·lència a evitar si es vol evitar la inflamació dels teixits que dona lloc a l'envelliment, com indica la dietista Georgina Hernando, segons RAC1. No cal evitar només aquest producte, reemplaçable per un pa integral, sinó també la pasta blanca o els cereals per a esmorzar que no siguin integrals. El refinament dels cereals elimina la fibra i altres nutrients beneficiosos. Els flocs de civada o la pasta integral són bones alternatives.2.. Aquest producte derivat dels greixos vegetals s'ha de restringir i substituir per l'oli d'oliva, amb propietats cardiosaludables. No només es consumeix margarina en les torrades o per cuinar, sinó que molts productes de brioixeria en porten, ja que confereix esponjositat, però no és saludable.3.. La beguda més popular per esmorzar té moltes propietats saludables, però en també té riscos en excés. Pot augmentar el cortisol, l'anomenada hormona de l'estrès, que en excés pot causar estrès crònic i, en conseqüència, una acceleració de l'envelliment, segons la nutricionista citada adés.4.. Ingerir-ne causa fins a set tipus de càncers i no hi ha un consum segur. Ni tan sols una copa de vi al dia té cap propietat beneficiosa, sinó que més aviat causa inflamació de l'organisme. A més, destrossa les parets cel·lulars, inflama els teixits per dintre i, en conseqüència, pot causar envelliment prematur.5.. Endolcir els aliments amb sucre causa pics de glucèmia a la sang que poden derivar en diabetis. A més, un excés de sucre destrossa les membranes cel·lulars. Per això cal prioritzar formes naturals d'endolcir, com ara el puré de poma, el plàtan o la pasta de dàtils. La mel i els xarops també són sucre refinat, i cal evitar-los, com també els sucs, ja que quan els prenem, retirem la fibra de la fruita. Cal consumir fruita sencera, doncs.

