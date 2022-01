La Junta Electoral ordena retirar l'escó de Juvillà

La(JEC) ha rebutjat les al·legacions delen defensa de l'acta del diputat de lai secretari tercer de la mesa,, condemnat pel(TSJC) –sense sentència ferma- a sis mesos d'inhabilitació per negar-se a retirar elsdel seu despatx de. L'òrgan electoral considera que es donen les circumstàncies que permeten aplicar-li una inelegibilitat sobrevinguda. Laactua d'aquesta manera en la direcció que li reclamaven els escrits presentats per, Ciutadans i PC que sol·licitaven que ordenés la retirada de l'acta.Al seu escrit, la JEC considera que elpel que ha estat condemnat Juvillà "està inclòs" al catàleg de delictes del codi penal contra l'administració oública, i per tant "s'ha d'entendre que incorre en el supòsit d'inelegibilitat previst a l'article 6.2 b) de la llei orgànica del règim electoral general (LOREG)". La decisió de la JEC deixa ara la qüestió en mans de la presidenta del Parlament,, que serà l'encarregada d'aplicar –o no- l'acord d'aquest organisme.La JEC rebutja d'aquesta manera les al·legacions presentades pel Parlament, que defensaven que Juvillà mantingués l'acta de diputat perquè el secretari tercer de la mesa no, cap de les causes de la pèrdua de la condició de diputat ni es troba en cap situació inclosa al reglament del Parlament que en faci modificar la condició de diputat.El 18 de desembre el ple del Parlament havia aprovat que Juvillà mantingui l'escó mentre la sentència no sigui ferma mitjançant un dictamen de la. Els grups de, CUP i comuns hi van votar a favor, i Vox, Ciutadansi PP en contra. "No concorre cap causa d'incompatibilitat sobre Juvillà ni cap altra circumstància que afecti la seva condició diputat del Parlament", afirmava el text.L'organisme electoral actua en la direcció de les peticions dels tres partit de la dreta espanyolista, que sostenien que el diputat "ha de deixar l'escó" fruit de la seva condemna, i que van acusar el Parlament "d'estar utilitzant de forma injusta el reglament per protegir un trampós", en paraules de la diputada del PPLa JEC recorda que en el cas "anàleg" de l'expresident de la Generalitat,"va acordar declarar que concorria la causa d'inelegibilitat sobrevinguda" i "va deixar sense efecte la seva credencial". Aquella resolució, recorda, va ser objecte de recursos al Tribunal Suprem, que les va desestimar i va confirmar el criteri que les causes d'inelegibilitat "tenen conseqüència automàtica de la pena imposada per la sentència".

