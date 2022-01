Espanya mobilitza dos vaixells i ofereix caces a l'OTAN per la tensió entre Rússia i Ucraïna

es mobilitza davant la tensió entre. La ministra de Defensa,, ha apuntat aquest dijous que "en tres o quatre dies" salparà la fragata, que de la mateixa manera que en el cas del caça-mines, "s'ha avançat" d'acord amb els plans estratègics de l'OTAN.L'executiu espanyol també valorant la possibilitat de desplegarcom a part de l'operatiu dissuasiu de l'davant una hipotètica invasió de Rússia a Ucraïna. Els avions se sumarien a les forces que l'Estat ja té ai als dos bucs que envia aquesta setmana a la zona.En declaracions als mitjans, Robles ha recordat que l'Estat aposta per una "" que permeti "una desescalada" del conflicte, però ha recordat que la posició de tots els països de l'OTAN és clara: "Rússia no pot dir a cap país el que ha de fer, i l'OTAN defensarà i protegirà lade qualsevol país que vulgui entrar a l'OTAN".Robles ha recordat que l'Estat "ja participa en l'OTAN" i "és un" com ho demostra el desplegament de tropes a Letònia, amb més de"des de fa sis anys". En aquest marc ha recordat que el passat dilluns va salpar un buc caça-mines que s'afegirà a les flotes deli elper participar en la missió permanent de l'OTAN.

