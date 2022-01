Manresa tindrà el futur museu dels Bombers de la Generalitat

Manresa acollirà el futur. Ho ha anunciat el conseller d'Interior,, aquest dijous durant la seva visita a la ciutat. L'espai no està decidit però, a través de material i vehicles antics, però també com aborden les emergències i els reptes de futur, com el canvi climàtic i els grans incendis.El conseller ha reconegut que era una reivindicació de la ciutat, que porta anys treballant-hi. "És una tradició de fa molts anys, de molta gent que estima i està a prop de la recuperació del patrimoni històric del cos", ha remarcat. El punt de partida serà la signatura d'un conveni entre lesper abordar el pla funcional del nou museu.

