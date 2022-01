L'aplicació gratuïta per estalviar en la factura de la llum

Las'ha encarit en els últims mesos per uns preus rècord en els mercats majoristes , i cada cop que arriba el càrrec al banc produeix calfreds. Per mirar de reduir el que es paga a final de mes, existeix una aplicació poc coneguda i totalment gratuïta, de, la Xarxa Elèctrica d'Espanya.L'eina permet conèixer en temps real la situació del sistema elèctric del país, i per aconseguir una informació tan acurada com sigui possible permet seleccionar l'autonomia i la localitat de residència. A més, facilita calcular de forma aproximada el consum que es farà, per poder corregir excessos si és necessari i així poder estalviar.L'aplicació de RedOS, denominada "Estalvia en llum", avisa de, ja que els preus fluctuen segons el moment del dia en què es faci el consum, i en conseqüència, posar rentadores en determinades franges temporals és una solució per economitzar la despesa de la llum.

