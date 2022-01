Albiol amenaça amb denunciar el líder d'ERC a Badalona per vincular-lo als «Papers de Pandora»

Polèmica aentre. L'exalcalde de la ciutat ha amenaçat el líder dels republicans a la ciutat,, amb una querella criminal per denunciar la seva implicació en el cas dels "Papers de Pandora" . La presumpta vinculació del líder del PP amb comptes ava ser el motiu pel qual una moció de censura el va expulsar de l'alcaldia.Segons explica la formació, i com també es pot veure a través de les publicacions a les xarxes socials, Montornès va denunciar el presumpte escàndol, a més d'exigir que el llavors alcalde de Badalona dimitís del càrrec i deixés l'acta de regidor al consistori. En els últims dies, com afirma ERC, Albiol ha enviat unaa Montornès amb l'avís d'aquesta querella criminal.Pel líder d'ERC a Badalona, "ésen democràcia que algú intenti coartar la llibertat d'expressió, amenaçant amb querelles criminals". "Tot i l'intent de censura, sempre denunciaré que gestionar unaen un paradís fiscal no és compatible amb l'exercici d'un càrrec públic", ha afirmat.La presumpta implicació d'Albiol i el seu número dos a la ciutat,, va esclatar el 13 d'octubre arran de la publicació de documents dels "". Dies després, un acord de totes les formacions de l'oposició de Badalona van permetre una moció de censura que va fer alcalde el socialista Rubén Guijarro , i amb un govern de la ciutat en coalició entre

