Desallotgen l'estació d'Alfons X i tallen l'L4 per un incendi

Els Bombers han desallotjat aquest dijous al matí l'estació d'Alfons X, de la línia 4 del Metro de Barcelona, per una avaria en la ventilació que ha provocat la presència de fum, també a l'exterior. Set dotacions del cos s'han desplaçat fins al lloc dels fets, que han tingut lloc cap a dos quarts de dotze.

🚒 Set dotacions de #BombersBCN han actuat en l'incendi 🔥 del cablejat i d'un ventilador d'extracció a la L4 del metro 🚇, que ha afectat la circulació entre les estacions d'Alfons X i Guinardó.



🛑 La @GUBBarcelona ha fet el control del trànsit en superfície. pic.twitter.com/A7NJbz5sfd — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) January 20, 2022

Segons han confirmat fonts de Transports Metropolitans de Barcelona () a Europa Press, s'ha desallotjat l'estació i els trens que hi han arribat. La causa del fum es trobava en un incendi originat al cablejat i al pou de ventilació.A causa de l'incident s'ha tallat la línia 4 entre les estacions dei Verdaguer. Per aquest mateix motiu, s'ha habilitat un servei especial d'autobusos per cobrir les alternatives amb l'L2 i l'L5. El servei s'ha pogut restablir pels volts de tres quarts de dues del migdia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor