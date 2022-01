El TSJC es queda la causa contra Natàlia Garriga pels preparatius del referèndum

El(TSJC) ha acordat aquest dijous quedar-se finalment la causa penal contra la consellera de Cultura,, pels preparatius del referèndum. El procediment contra Garriga té l'origen en la causa investigada alde Barcelona, que té pendent de concloure i fixar data de judici la secció 21 de l'Audiència de Barcelona, i que afecta més d'una vintena d'alts càrrecs del Govern. Com que Garriga és aforada, només pot ser investigada i jutjada pel TSJC. A més, el tribunal ha decidit agrupar la seva causa a dels diputats d'ERC, també aforats i considerats per la Fiscalia com els "arquitectes de l'1-O".Garriga va ser detinguda el 20-S amb altres alts càrrecs del Govern en la primera gran operació contra l'1-O. Està processada peri el jutge l'investiga pel seu paper en la logística i organització del referèndum des del càrrec que ocupava al Departament d'Economia, pilotat per Oriol Junqueras i encarregat dels preparatius del referèndum. L'any 2017, Garriga era directora de serveis de la secretaria general d'Economia, amb Josep Maria Jové com a secretari general. Jové, juntament amb Salvadó -que l'any 2017 era secretari d'Hisenda- estan processats per malversació, revelació de secretes, desobediència i prevaricació.Quan va ser nomenada consellera, la seva defensa va demanar al TSJC que es declarés competent per assumir la causa, i que s'agrupés a la de Jové i Salvadó. El tribunal ho va descartar en un principi i va ordenar a la sala d'admissions que estudiés el cas. Finalment ha acceptat assumir la causa contra Garriga i agrupar-la a la dels dos diputats d'ERC. Ara, la magistrada instructora podrà interrogar la consellera de Cultura i finalitzar la instrucció. Aleshores es podran presentar escrits d'acusació i defensa, i fixar la data de judici.

