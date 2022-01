El que mai cal fer a Bizum, segons l'OCU

cada cop està més present, amb operacions que de mitjana són de 51 euros, segons una enquesta de l'publicada aquest dijous. L'estudi revela que fins a un 79% dels ciutadans de l'Estat usen mitjans de pagament en línia i Bizum és el més popular. Tot i que no és habitual, el 2% de persones ha tingut problemes amb mitjans de pagament en línia.Per evitar formar part d'aquest grup, l'organització d'usuaris ha donat quatre consells per evitar problemes en els pagaments en línia. D'entrada, cal mantenir sempre actualitzat el sistema operatiu del mòbil i de l'ordinador, si pot ser fent servir un antivirus. L'OCU també recomana no fer servir xarxes de wifi públiques en els pagaments.Un altre avís és "no facilitar mai a tercers les dades de la targeta". Per últim, pel que fa a Bizum, s'aconsella evitar fer-ne ús per pagar a desconeguts, ja que es tracta d'una transferència instantània que no es pot revocar. Si es fa un enviament per error, l'OCU aconsella posar-se en contacte amb la persona a la qual s'han enviat els diners. Si no, l'usuari es pot posar en contacte amb l'entitat, i "excepte negligència greu, en la gran majoria dels casos es recupera els diners", diu l'organització.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor