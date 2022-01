Convoquen protestes pel sacrifici de 32 cadells de beagle en un experiment

Un polèmic experiment científic d'una empresa allotjada al Parc Científic de la Universitat de Barcelona posarà fi a la vida de. Es tracta de les proves d'un fàrmac antifibròtic, que consistirà a subministrar el fàrmac als gossos per calcular la dosi exacta que cal per fer servir. La meitat dels animals seranper fer necròpsies als cadàvers.El cas va ser destapat per l'ONG Cruelty Free International i posteriorment el van denunciar nombrosos grups ecologistes. Aquest dissabte hi ha convocada una"per salvar els beagles de Vivotecnia", a les 12 del migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona.La consellera d'Agricultura,, ha comunicat que des del departament es demanarà que "assegurin que es compleixi la normativa i es respectin els drets dels animals, i que una vegada finalitzat siguin donats en adopció els animals que el seu estat de salut ho permeti".Jordà ha matisat que el Parc Científic de Barcelona els ha comunicat "que aquest projecte es fa a la, que és la que ha d'autoritzar-lo, i no a Catalunya". "Com a consellera, reafirmo el meu compromís i el del Govern en la defensa dels drets i el benestar dels animals, i vetllarem per l'estricte compliment de la normativa tant catalana com estatal i europea aplicable a qualsevol projecte d'aquesta tipologia", publicava a Twitter.El Govern, ha afegit la consellera, va iniciar el setembre passat la tramitació de la llei de protecció dels animals utilitzats per a l'experimentació i per a altres fins científics. Una llei que vol reforçar la transparència i la protecció dels drets d'aquests animals".

