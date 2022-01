Aragonès assegura que l'única «purga» als Mossos va ser l'aplicació del 155

El president de la, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dijous en una entrevista al programa Planta Baixa de TV3 que l'única "purga" que s'ha fet als Mossos d'Esquadra al llarg dels últims anys és la promoguda per l'Estat després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Aquesta decisió va comportar la destitució del major Josep Lluís Trapero com a cap de la policia catalana, un càrrec que va recuperar la tardor de l'any passat, amb Miquel Sàmper com a conseller d'Interior, i que va tornar a perdre abans de Nadal per decisió de, nou titular del Departament.L'adeu de Trapero ha estat acompanyat de moviments de fons dins la policia catalana. Al capdavant dels Mossos s'hi ha situat el comissari Josep Maria Estela , que està acompanyat en la cúpula per-que ja va liderar els Mossos des del juny del 2019 fins a la restitució de Trapero- i la intendent. En un estadi inferior, s'ha rellevat el fins ara encarregat de les principals investigacions liderades pel cos,, que ha agafat les regnes d'una comissaria a Rubí. Totes aquestes peces han fet parlar l'oposició -en especial el líder del PSC, Salvador Illa- de "purga"."Totes les investigacions arribaran fins al final", ha garantit Aragonès en el transcurs de l'entrevista, durant la qual tampoc ha posat data a la propera reunió de la, prevista per al febrer. Ha indicat que, i també que la independència s'aconseguirà amb "majories àmplies" i "complicitats internacionals". "Una foto per una foto no ens serveix, ara cal entrar en matèria", ha remarcat. "Estic disposat a arribar fins on la ciutadania vulgui", ha assenyalat el president, que ha indicat que la Generalitat té "mil fronts oberts", en referència tant a la pandèmia com la situació política i també el moment social que travessa el català.Pel que fa a les llicències d'edat del, en fase de remissió després que la mesa de la cambra decidís fer marxa enrere aquest dimarts, Aragonès ha "celebrat" que s'acabi amb la fórmula. També en clau de funció pública, el president ha justificat que hi hagi treballadors de l'administració que cobrin més que ell, que cada any és remunerat amb 130.250 euros, un 15% menys que el seu predecessor,. Ho ha justificat amb el fet que algunes d'aquestes places estan sotmeses a "molta pressió", en referència als que treballen en rercerca científica o àmbits relacionats.En referència a la situació de la pandèmia, desbocada a nivell de contagis i amb un fort impacte en les escoles, ha assegurat que la situació era "inevitable" pel volum d'infeccions de les últimes setmanes, motivat per la. "Les escoles han d'estar obertes, són un servei essencial, però mai havíem afrontat un augment de contagis tan gran en el conjunt de la comunitat, i fa inevitable que les costures s'estirin molt", ha ressaltat Aragonès, que ha defensat els protocols existents.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor