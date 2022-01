Retiren del mercat un pastisset de xocolata i recomanen no consumir-lo

Imatge del producte afectat Foto: AESAN

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha notificat aquest dijous la retirada del mercat d'undistribuït a tot l'Estat. Ha estat un avís de les autoritats sanitàries el que ha fet saltar l'alerta per la presència deen l'etiqueta del producte.Concretament, l'article afectat és el pastisset de xocolata cruixent de la. Tots els lots d'aquest producte, que es ven envasat, estan afectats per la presència de llet no declarada.Com a mesura de precaució, les autoritats demanen que elsa la llet s'abstinguin de consumir el pastisset, si bé indiquen que no suposa cap risc per a la resta de la població.L'empresa distribuïdora del producte ha instal·lat cartells informatius a les botiques que l'han venut per informar els consumidors. A més, ha procedit adels prestatges dels comerços.

