La lluita d'una futbolista de Flix per poder jugar en equips mixtos fins als 18 anys

Lano podrà continuar jugant a futbol a l’equip mixt de l’Escola de Futbol de la J.E. de Flix perquè a Catalunya la norma federativa impedeix que les noies a partir dels 14 anys continuïn jugant en equips mixtes. Arran d'aquesta problemàtica, els pares de la jove, amb el suport de l’i de l’, han decidit emprendre una campanya sota el hashtag #NoiesEnJoc iamb l’objectiu d’aconseguir que des de la Federació Catalana de Futbol permetin l’esport mixt fins als 18 anys.Segons denuncien, la normativa federativa a Catalunyaja que només afecta les noies i, a més,de moltes jugadores que es veuen obligades a deixar el futbol a causa d'aquest impediment. De fet, si la Júlia vol continuar jugant a futbol haurà de desplaçar-se, el municipi del Baix Camp és el més proper amb un equip femení la propera temporada. La mateixa situació en la que es troba la Júlia la pateixen moltes més noies, sobretot,on sovint no hi ha suficients noies per crear un equip femení.Aquest fet, ja que al futbol la federació Catalana opta per concentrar les jugadores, a partir dels 14 anys, en equips femenins i amb prou feines hi ha equips mixtes. Això suposa que les jugadores hagin de prendre decisions i fer esforços que als nois no se’ls plantegen.Segons defensen els impulsors de la campanya, l'esport és competència de la Generalitat de Catalunya i és moment de fer un pas endavant,que discriminen a una noia, pel simple fet de ser dona, la qual cosa no ho fa amb els nois de la seua mateixa edat.La norma impedeix a les noies, com Júlia, seguir jugant en equips mixtes a partir dels 14 anys. Tot i ser una norma reglamentària, continua essent discriminatòria, lamenten, perquènomés per ser dona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor