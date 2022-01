El projecte de ferrocarril Olot-Banyoles-Girona comença a caminar

El traçat urbà del tren tram a la ciutat d'Olot. Foto: @Trentramolotgir.

Les macrodades del projecte

Un somni? Una utopia? No pas per als membres de la comissió promotora del projecte batejat amb el nom de "Tren-tram Olot-Banyoles-Girona", una iniciativa ciutadana que treballa per a fer realitat aquest nou model de mobilitat sostenible, segura i saludable a les comarques gironines, amb l'impuls del ferrocarril a la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Gironès. Just aquest divendres, a les sis de la tarda, i en línia a través de YouTube , se'n farà la presentació, s'intentarà de resoldre dubtes i es respondrà les qüestions que aquest iniciativa singular pot suscitar.La presentació de l'acte anirà a càrrec del pediatrei consistirà en una primera intervenció a càrrec de, enginyer tècnic d'obres públiques, sobre les, a qui seguirà, enginyer industrial, que detallarà elque tindrà un format deamb recorreguts urbans dins d', tot seguint les carreteres A26 i C66 en la resta del trajecte.La proposta preveudins la ciutat d'i 12 en el sistema urbà, amb aturades, també, en els termes de municipis com, entre d’altres. Igualment, contempla l'accés al ferrocarril de qualsevol nucli de població situat fora de la traça ferroviària.Així, a Girona Renfe el nou tren-tram farài amb el tren-Ttam de la Costa Brava, tot assegurant d'aquesta manera un enllaç amb escala entre la Garrotxa i el Pla de l'Estany amb Girona, Barcelona, la xarxa ferroviària que connecta amb Espanya i França, i, a mes a més, amb el Baix Empordà, l'Alt Empordà i la Selva.El ferrocarril serà en, tret d'algun petit recorregut urbà,en corrent continu, comptarà amb una flota dei podrà atendre una demanda de quasi. Els horaris seran prou amplis i freqüents com perquè tinguin un alt i positiu impacte en la mobilitat de la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Gironès.De fet, la població beneficiària de la infraestructura serà la d'aquestes comarques, amb què es donarà servei a unes 250.000 persones. Entre la població resident, la no resident, la turística i la demanda induïda, es calcula que unsfarien servir la infraestructura cada any, xifra que podria ser superior amb la crisi energètica.Amb dos tipus de trajectes, el complet i el semi-directe, el nou tren-tram aconseguiriai molt competitius. En el trajecte semi-directe el temps de viatgeminuts i Banyoles-Girona en 22. La connexió a la resta de la xarxa ferroviàriaEls promotors esperen que aquest projecte pugui finançar-se amb els nous, tota vegada que es tracta d'un transport amb zero emissions, i que se sumi a la llista dels altres cinc projectes ferroviaris de fora de Barcelona que s'ha acordat endegar, en l'escala de Catalunya, aquest 2022.En principi, després d'una inversió inicial de, una previsió conservadora permetria una taxa de cobertura dels costos de l'explotació d'un 63%, que podria arribar-se a doblar amb l'augment de la demanda per la crisi energètica.Impulsat amb, com ho fa actualment la majoria de xarxa ferroviària catalana, el nou tren-tram Olot-Banyoles-Girona seria pràcticamenti sense contaminació atmosfèrica, i amb una contaminació acústica i accidentalitat molt inferior a la mobilitat per carretera.Podeu seguir els promotors de la iniciativa a Twitter i a Facebook i, demà mateix, quan el facin públic, al web.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor