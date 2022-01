Junts i la PAH desbloquegen la llei antidesnonaments

Gràcies a la perseverància i la capacitat de mobilització de les organitzacions pel dret a l'habitatge, la llei anti-desnonaments catalana serà aviat un fet! Amb importants avenços en la protecció de les persones més vulnerables amenaçades per desnonaments. @LleiStopDesnonaments https://t.co/wvUzyBKM8m — Susanna (@susannasegovia) January 20, 2022

Acord entrei la(PAH) per desbloquejar la llei de mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional. L'entesa inclou que la Generalitat, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya,de les famílies en risc de desnonament, ja sigui a través d'ajuts o bé com a arrendatari dels habitatges en els quals viuen aquestes persones. La mesura, segons ha informat Junts a través d'un comunicat, ha de servir perintermitjos a mantenir els pisos en lloguer i, per tant, hauria d'afavorir el mercat a Catalunya.Al llarg de les últimes setmanes, la formació que liderai la PAH han mantingut diverses reunions per arribar a una entesa, derivada del fet que el(TC) va tombar la llei antidesnonaments aprovada pel Parlament. "Considerem que es dona viabilitat al decret llei suspès pel TC, dotant la norma de major seguretat jurídica i recuperar els supòsits de", remarca Junts. Aquest instrument, segons la formació, és "fonamental" en la mesurs que la llei d'habitatge estatal no preveu cap mesura similar al lloguer social obligatori.La proposta que ha estat aprovada, segons els impulsors de l'entesa, no afecta, filials immobiliàries d'aquestes entitats, fons d'inversió i entitat de gestió d'actius, inclosos els procedents de la reestructuració bancària. "Els grans tenidors estarana oferir un lloguer social obligatori a famílies vulnerables sense dret a participar de les ajudes de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya", remarca Junts. Les dues negociadores del partit han estat les diputades. L'acord definitiu es va tancar definitivament aquest dimecres.Un cop tancada la ponència concreta, el text ja compta amb el suport d', delsi de la, a banda del de Junts. Les polítiques d'habitatge van ser centrals en la negociació dels pressupostos de la Generalitat, que finalment van ser aprovats amb els vots d'. El partit de Puigdemont i els anticapitalistes es van reunir el 18 de novembre de l'any passat al Parlament, en plena recta final de la negociació dels comptes, i una de les carpetes que hi havia damunt la taula era la llei antidesnonaments. La demanda de la CUP era, precisament, que Juntsa la proposta de la PAH. Els contactes es van aturar durant setmanes però, un cop aprovats els pressupostos, s'han reprès per desbloquejar la llei.Un cop s'ha fet públic que s'han resolt les carpetes obertes amb Junts, els comuns han celebrat els "importants avenços en la protecció de les persones més vulnerables" que suposarà la llei. En un fil a Twitter, la diputadaha celebrat, entre altres punts, que es fomentin els lloguers socials a canvi d'aturar desnonaments.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor