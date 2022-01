El TSJC avala les restriccions del Govern sense el toc de queda

Altres notícies que et poden interessar

El(TSJC) ha autoritzat aquest dijous set dies més dea Catalunya. Ja sense el, que decau aquesta mitjanit, els jutges han avalat la limitació de les trobades socials a un màxim de deu persones per mirar de frenar els contagis de coronavirus, que continuen batent rècords. La pandèmia a Catalunya continua creixent, si bé alguns indicadors comencen a apuntar a una certa desacceleració que s'haurà d'acabar de confirmar en els propers dies. Per ara, la sala contenciosa administrativa considera proporcionades i necessàries les mesures sol·licitades pel Govern.D'aquesta manera, continuaran limitades les trobades socials, l'oci nocturn continuarà tancat i es mantindran les restriccions d'aforament al 50% a bars i restaurants i al 70% a la cultura i estadis esportius. Es continuarà demanant el passaport Covid per accedir a la restauració, als gimnasos i a les residències, una mesura que el Govern està analitzant si cal prorrogar més temps, tenint en compte que la-que ja és majoritària- escapa a les vacunes pel que fa a la infecció. Les restriccions passaran a revisar-se cada setmana, i no cada quinze dies com fins ara.El conseller de Salut,, va detallar ahir que en els darrers 20 dies s'han contagiat més de 700.000 persones a Catalunya arran de la variant òmicron, cosa que ha afectat el normal funcionament dels serveis. Per tot plegat, el Govern vol anar poc a poc a l'hora d'aixecar restriccions. Els CAP continuen col·lapsats i el sistema sanitari, en tensió. "Les mesures no han de durar ni un dia més del necessari, però que ningú esperi tampoc una precipitació per aixecar-les", va dir dimarts la portaveu del Govern,Catalunya encara no ha arribat al pic de la pandèmia i dia rere dia es baten rècords de casos positius. Aquest dijous, el Departament de Salut ha notificat gairebé 52.000 contagis, 85 ingressos més i dos pacients crítics menys. El risc de rebrot continua pujant i la Rt puja lleugerament fins a l'1,21. La pandèmia, doncs, continua en expansió. La situació és especialment complicada a les escoles: en 10 dies s'han detectat més casos en que en tot el curs passat ​​​​​​​​​

